Un uomo di 39 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dalla polizia di Catania. Il pregiudicato è stato fermato dopo aver aggredito la moglie nel proprio appartamento e non aver collaborato con gli agenti.

L’aggressione alla moglie: l’uomo arrestato era ubriaco

Da quanto viene riportato, l’uomo ha fatto ritorno a casa e ha iniziato a distruggere l’appartamento aggredendo la moglie. La donna spaventata è riuscita a chiamare la polizia. Gli agenti della squadra sono accorsi tempestivamente all’appartamento che si trova nel quartiere di San Giovanni Galermo di Catania. I poliziotti hanno notato in strada la presenza di due donne ed un uomo in stato di agitazione.

L’intervento degli agenti: arrestato

I tre familiari erano scesi in strada, visibilmente scossi, in attesa della polizia. La moglie si è sentita in pericolo per l’eccessiva reazione del marito ad un suo rimprovero ed è riuscita a chiamare le forze dell’ordine. Nell’abitazione c’era ancora il 39enne pregiudicato. L’uomo, in stato di ebbrezza, aveva avuto uno scatto d’ira e aveva reagito colpendo e danneggiando vari oggetti della cucina, mettendo l’appartamento a soqquadro e allarmando la moglie che si trovava in casa.

L’escalation: la minaccia agli agenti con il coltello

Gli agenti hanno deciso di entrare nell’appartamento e hanno subito valutato la situazione: l’uomo era in stato di agitazione e non si è mostrato collaborativo. Dapprima, l’uomo ha reagito all’arrivo degli agenti minacciandoli a parole, dopodiché la situazione è ulteriormente degenerata. Nonostante i tentativi degli agenti di riportarlo alla calma, l’uomo ha estratto un coltello da cucina da un cassetto e ha che ha iniziato a brandirlo contro gli agenti, minacciandoli. Visto il pericolo e la mancata disponibilità a collaborare, i poliziotti di Catania sono dovuti intervenire per neutralizzarlo. Dopo averlo disarmato e immobilizzato, lo hanno portato in Questura per ricostruire l’accaduto. I familiari dell’uomo hanno collaborato con la polizia raccontando il profilo dell’individuo arrestato. Il pregiudicato fa spesso uso di stupefacenti ed alcolici e nella sera dell’arresto si trovava in stato di alterazione. La moglie ha raccontato che l’aggressione è scattata quando lei ha cercato di rimproverarlo dopo il suo rientro a casa. Il 39enne aveva dunque iniziato lo scontro mettendo a soqquadro l’abitazione e inveendole contro.