Annalisa Minetti, la bella notizia: nessuno se lo aspettava alla sua età

Annalisa Minetti è una cantautrice, atleta paralimpica e modella italiana. Ha trionfato al Festival di Sanremo 1998 con Senza te o con te sia nella sezione Giovani che nella sezione Campioni, cosa che la porta ad essere l’unica artista ad aver ottenuto tale risultato nello stesso anno. Da anni si dedica allo sport e alla scrittura di libri. Ha anche partecipato a vari talent show sia come concorrente, in particolare a Music Farm, Tale e quale show o Ora o mai più, sia come giurata del muro a All Together Now – La musica è cambiata. Ora a 47 anni ha raggiunto un nuovo ed importante traguardo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Verissimo”, Annalisa Minetti parla della sua malattia in diretta: Toffanin in lacrime e pubblico sconvolto

Leggi anche: Serie A, chi sono i calciatori laureati e in quale ambito sono specializzati

Leggi anche: Giulia Cecchettin riceve la laurea, poi l’annuncio da brividi del papà

Leggi anche: “Uomini e Donne”, lite tra Ida e Gemma: interviene Maria

Annalisa Minetti si è laureata a 47 anni in Scienze Motorie

Annalisa Minetti ha raggiunto un traguardo molto importante per la sua carriera. L’artista si è laureata in Scienze Motorie all’Università Telematica San Raffaele di Roma, con un bel 110 e Lode. Annalisa ha voluto condividere questo traguardo con i suoi follower su Instagram dove ha mostrato il momento della proclamazione online da remoto e ha ringraziato tutti quelli che l’hanno sostenuta nelle sue scelte, da quelle personali, a quelle lavorative, fino a quelle universitarie. La cantante sotto il suo post su Instagram ha scritto: “Finalmente ce l’abbiamo fatta, un altro traguardo è stato raggiunto”. Ora sogna il dottorato e sicuramente presto i suoi fan riceveranno delle novità a riguardo.

“Scopriamo ulteriori dettagli nella pagina successiva”