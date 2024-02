Calciatori laureati. Spesso il calciatore viene descritto come poco informato e a volte anche un po’ ignorante. Questa, però, è un’immagine ormai superata. Oggi i calciatori sono super informati, attenti a quello che succede attorno a loro e alcuni sono addirittura laureati. Anche in Serie A, infatti, esistono esempi di quelli che hanno deciso di non lasciare gli studi nonostante il successo nel mondo del pallone. (Continua…)

Calciatori laureati, alcuni decidono di non lasciare gli studi

La vita del calciatore non è affatto semplice, soprattutto in giovane età. Spesso le “giovani speranze” del calcio sono costrette a lasciare il proprio paese e ad allontanarsi dalla propria famiglia per cercare fortuna altrove. La vita, inoltre, è molto impegnativa. Chi va a scuola la mattina, il pomeriggio deve recarsi al campo d’allenamento e la sera si è stanchi per mettersi sui libri e studiare. C’è chi decide di fare questo “sacrificio” e chi invece decide di abbandonare gli studi, puntando tutto sulla carriera da professionista. Non mancano però coloro che decidono di proseguire gli studi anche dopo aver ottenuto il successo nel calcio. In Serie A, ad esempio, ci sono alcuni giocatori che si sono addirittura laureati. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)