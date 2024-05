Anita Olivieri e Alessio Falsone, è finita per sempre: i motivi

Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello 2023, all’interno della casa più spiata d’Italia sono nate diverse coppie. Molte delle quali hanno deciso di continuare la loro relazione anche lontano dalle telecamere di Canale 5. Tra queste coppie c’era anche qualla formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due, dopo aver trascorso mesi felici anche fuori dal gioco, hanno deciso di lasciarsi e lo hanno comunicato ai fan con post su Instagram, spiegando anche il perchè di questa dolorosa decisione. (Continua a leggere dopo le foto)

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati: i motivi

Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello 2023, il reality show condotto come sempre da Alfonso Signorini, il quale sta già lavorando alla nuova edizione del programma. Questa volta però ha scritto direttamente ai suoi follower invitandoli a contattarlo in direct per ampliare ancora di più la selezione. E mentre lui crea il nuovo cast, la storia d’amore di Anita e Alessio sembra essere giunta definitivamente al capolinea. I due ex gieffini hanno annunciato, con una storia Instagram, di aver deciso di comune accordo di porre la parola “fine” alla loro frequentazione, spiegandone anche i moti. Scopriamo insieme le loro parole, che hanno lasciato i fan sconvolti.

