Anita Olivieri, la verità sulla relazione con un autore del “Grande Fratello”

Anita Olivieri è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del “Grande Fratello“. Il conduttore del programma, Alfonso Signorini, l’ha eletta come la “più amata dagli italiani”, ma in realtà parte del pubblico ha remato contro di lei. Ha fatto discutere soprattutto un suo presunto flirt con uno degli autori del programma. Adesso, però, è Anita stessa a fare chiarezza. (Continua…)

Chi è Anita Olivieri

Anita Olivieri è divenuta famosa in seguito alla partecipazione al “Grande Fratello”. La giovane è laureata in Relazioni Internazionali alla LUISS Business School. Lavora in un’azienda di automotive e nella casa più spiata d’Italia ha fatto molto parlare di lei. Anita ha trovato anche l’amore: attualmente, infatti, è fidanzata con Alessio Falsone. (Continua…)

Il presunto flirt con l’autore del “Grande Fratello”

Durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ad Anita Olivieri è stato attribuito un presunto flirt con un autore del “Grande Fratello”. La relazione sarebbe saltata in seguito all’ingresso di Alessio Falsone nella casa, di cui Anita si è innamorata. Il presunto flirt con un autore del “Grande Fratello” era già stato smentito da Angelica Baraldi, amica di Anita, ma adesso è proprio l’ex concorrente del reality show a rompere il silenzio e a fare chiarezza sulla sua vita privata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)