Angelina Mango, la splendida notizia dopo Sanremo: cos’è successo

Angelina Mango sta vivendo un momento d’oro. Dopo il secondo posto ad “Amici”, la cantante è salita sul palco dell’Ariston di Sanremo con il brano “La noia” ed è riuscita a sbaragliare la concorrenza. Angelina si è laureata vincitrice della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, battendo Geolier e Annalisa, rispettivamente secondo e terzo classificato. Adesso, a distanza di qualche giorno dalla sua vittoria, arriva un’altra splendida notizia. (Continua…)

Chi è Angelina Mango

Angelina Mango è figlia di Pino Mango, tragicamente scomparso l’8 dicembre 2014, e di Laura Valente. Essendo cresciuta in una famiglia di artisti, Angelina non poteva che seguire le orme di mamma e papà. Ha iniziato così a studiare musica e a pubblicare i suoi primi brani. Il successo arriva quando partecipa alla ventiduesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Angelina vince la categoria canto, ma in finale deve arrendersi al ballerino Mattia Zenzola, che vince l’edizione del talent show. La carriera della Mango, però, prende il volo e Amadeus la sceglie tra i trenta big in gara al Festival di Sanremo 2024, dove vince con il brano “La noia“. Adesso Angelina parteciperà all’Eurovision Song Contest, in programma a Malmo, in Svezia. (Continua…)

Angelina Mango, smarrita la custodia del premio di Sanremo

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo, Angelina Mango ha vissuto attimi concitati. Dopo aver lasciato l’Ariston, la cantante si è accorta di aver smarrito la custodia del premio del Festival di Sanremo 2024. La figlia d’arte ha fatto dunque un annuncio sui social e in televisione per ritrovare la custodia. Quando le speranze sembravano ormai perse, nelle ultime ore è arrivata una splendida notizia per la cantante. (Continua…)

La splendida notizia

Ritrovata la custodia del premio di Sanremo 2024 di Angelina Mango. Ad annunciarlo è stato il patron del teatro Ariston, Walter Vacchino, all’Ansa: “Ho avvisato io lo staff di Angelina e quando ci diranno dove consegnarla la spediremo“. In questo caso verrebbe da dire: tutto è bene quel che finisce bene. Angelina riavrà la custodia del suo premio, dopo che dal teatro Ariston l’aveva portato via in una shopper.