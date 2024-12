Andreas Muller e Veronica Peparini, il lieto annuncio emoziona i fan della coppia – Andreas Muller è stato tra i protagonisti dell’ultima puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi si è raccontato in compagnia della sua dolce metà Veronica Peparini con cui ha partecipato all’ultima edizione de La Talpa. Un’edizione complicata quella di Diletta Leotta, soprattutto per via dei bassissimi ascolti, che ne hanno causato la chiusura anticipata. (continua a leggere dopo le foto)

Andreas Muller e Veronica Peparini sono stati ospiti di “Verissimo”, il seguitissimo programma targato Mediaset, condotto da Silvia Toffanin. Il ballerino ha parlato sia della sfera privata che della sua carriera. Recentemente l’abbiamo visto al reality show “La Talpa”, in onda su Canale 5. Un’esperienza che lui si dice contento di aver fatto. La padrona di casa ha mandato in onda un filmato in cui si vede il ballerino parlare di quest’avventura e dell’importanza di averla vissuta con la sua donna: “Io e Veronica in questi anni ne abbiamo vissute tantissime. A parte il gioco siamo stati due individui che probabilmente hanno deciso di vivere il loro amore contro pregiudizi, barriere e tutto, non ci siamo fermati davanti a nulla. Siamo arrivati a fare più di quello che pensavamo. Abbiamo anche messo al mondo due meraviglie che si chiamano Ginevra e Penelope. Poi abbiamo anche fatto tante follie insieme”. Poi Muller ha rivelato di aver fatto una proposta importante alla sua Veronica Peparini. (continua a leggere le foto)

Andreas Muller e Veronica Peparini, le voci erano fondate: cosa succede alla coppia

Il mese scorso sono circolati dei rumor su una possibile proposta di matrimonio fatta da Andreas Muller a Veronica Peparini nel backstage de La Talpa. Le voci erano fondate, dal momento che a “Verissimo”, il programma che ha ospitato la coppia, Silvia Toffanin ha mandato in onda le immagini in cui si vede il ballerino che chiede alla sua compagna di sposarlo. “Voglio fare ancora un passo avanti verso questa relazione e quindi voglio chiedere a Veronica se vuole sposarmi”, le parole del giovane.

