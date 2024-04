Home | “Anche lui come Simona Ventura”: altro caso choc in diretta Tv

Da giorni non si fa altro che parlare di Simona Ventura, la quale ha dovuto dire momentaneamente addio a Citofonare Rai 2 per riprendersi da una paresi facciali. In queste ore è comparso uno stesso caso sempre in Tv, questa volta sul primo canale Rai. Anche un cuoco di É sempre Mezzogiorno è andato in onda con un evidente problema la volto e Antonella Clerici, durante la diretta di martedì lo ha maternamente rimproverato. (Continua a leggere dopo le foto)

“É sempre Mezzogiorno”, il cuoco Persegani in onda con una paresi facciale

Dopo Simona Ventura anche Daniele Persegani è stato colpito da una paresi facciale. Il cuoco di É sempre Mezzogiorno è andato in onda con un evidente problema la volto e Antonella Clerici, durante la diretta di martedì lo ha maternamente rimproverato: “Daniele, io fino ad oggi ho rispettato la tua privacy ma forse è giunto il momento di spiegare. In molti ultimamente hanno notato che tu hai un problema facciale, lo stesso problema che ha Simona Ventura”. Persegani ha subito cercato di sdrammatizzare dicendo: “Io sono un fan di Simona, ce la siamo fatti venire assieme. Si chiama “paralisi di Bell””. Poco dopo è arrivato il rimprovero della Clerici, la quale ha dato anche consigli al cuoco.

