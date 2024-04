“Amici”, il famoso ballerino del programma vittima di un pirata della strada

Il ballerino barese, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, è rimasto coinvolto in una piccola disavventura mentre si trovava in auto. Il ragazzo ha pubblicato tra le sue storie Instagram la foto della sua vettura tamponata. Poi ha anche denunciato sui social il responsabile del gesto, il quale, stando a quanto dichiarato dall’artista non si sarebbe fermato a soccorrerlo. Vediamo cos’è successo nel dettaglio e come sta. (Continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, Mattia Zenzola “denuncia” sui social un pirata della strada

Mattia Zenzola, vincitore della passata edizione di Amici 2023, è rimasto coinvolto in un tamponamento da parte di un’altra automobile che, però, è scappata via senza nemmeno prestargli soccorso. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il ballerino, che ha rassicurato i suoi fan circa le proprie condizioni di salute. Poi ha espresso però un grande rammarico per il comportamento del “pirata”. Infatti, il ballerino ha deciso di denunciare il gesto poco civile del pirata della strada attraverso delle storie postate sul suo profino Instagram.

