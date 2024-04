“Amici”, le prime parole di Lucia dopo l’eliminazione dal serale

Ieri sera, durante la puntata del serale di “Amici“, è stata eliminata Lucia. La ballerina ha perso al ballottaggio contro l’amica Sofia. Subito dopo l’eliminazione dal talent show, Lucia ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. (Continua…)

“Amici”, eliminata Lucia

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del serale di “Amici”. Nel corso della puntata c’è stata una sola eliminazione e non due come avviene di solito. Al ballottaggio sono andate Lucia, Sofia e Lil Jolie. La cantante si è salvata per prima. Verso la fine della puntata, quando gli allievi erano rientrati in casetta, la conduttrice Maria De Filippi ha annunciato l’eliminato della puntata. A lasciare definitivamente la scuola più famosa d’Italia è stata Lucia. Subito dopo l’eliminazione, la ballerina ha rilasciato le prime dichiarazioni a caldo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)