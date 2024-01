“Amici”, addio di Mew e Matthew: “Cosa c’è veramente dietro” – Ormai Mew e Matthew hanno lasciato la scuola di Amici di Maria da più di una settimana, ma nessuno sa quali motivi si celino dietro l’addio al programma, che per tanti ha rappresentato un trampolino di lancio. La cantante ha rotto il silenzio limitandosi a dire di stare bene e dal canto suo la conduttrice durante l’ultima puntata del talent ha rivelato che i due ragazzi hanno lasciato “per motivi personali”. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, addio di Mew e Matthew: spuntano nuove rivelazioni

A poche settimane dall’inizio del serale Mew e Matthew hanno scelto di lasciare la scuola di Maria de Filippi. Prima che arrivasse l’annuncio ufficiale della produzione, sui social hanno iniziato a girare alcune foto dei cantanti che sono stati avvistati in stazione a Roma mentre prendevano un taxi. Sulle ragioni dell’addio ha speso qualche parola l’esperta di gossip Deianira Marzano. (continua a leggere dopo le foto)

“Amici”, addio di Mew e Matthew: cosa ha pubblicato Deianira Marzano

Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Amici ha rivelato che i due ragazzi hanno lasciato il talent “per motivi personali”, come dicevamo, ma Deianira Marzano ieri ha pubblicato una segnalazione secondo la quale Matthew non stava affrontando un bel periodo. Proprio per questo il ragazzo avrebbe deciso di lasciare Amici e Mew per amore l’avrebbe seguito. L’esperta di gossip ha condiviso anche un altro messaggio: “Deia noi conosciamo gli zii della ragazza e comunque si dice che pare abbia detto addio alla trasmissione proprio per questo motivo che hai riportato. Che dire, dispiace molto, perché lei era brava e poteva arrivare fino alla fine… Mannaggia questi giovani si perdono le migliori occasioni, dicono che la famiglia di lei pare sia arrabbiata giustamente“. (continua a leggere dopo le foto)

La ragazza avrebbe lasciato per seguire il “fidanzatino”

Anche il portale Tag 24 ha rilanciato le voci secondo le quali Mew avrebbe seguito Matthew: “Nulla di certo ma sembra che Mew abbia deciso di seguire il suo fidanzato e quindi di assecondarlo nell’uscita dalla scuola, così da abbandonare anche lei il grande sogno. Non solo, la sua famiglia sarebbe molto arrabbiata con l’artista in quanto il talent era un’occasione irripetibile per dimostrare la sua bravura e la sua grandezza d’animo. Non è un caso che Mew fosse una tra le favorite per la finale e per la vittoria”. Dopo aver metabolizzato l’uscita di Mew, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, di comune accordo con la commissione interna, hanno detto sì agli ingressi di due nuove allieve: Kia e Nahaze.