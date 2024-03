Alessio scomparso da tre giorni: poco fa la notizia

Dallo scorso sabato, 16 marzo 2024, nessuno aveva più notizie di Alessio, un ragazzo di 19 anni originario di Lecce. Poco fa, la devastante notizia. Che fine ha fatto? Secondo quanto è stato ricostruito, Alessio era uscito di casa senza documenti e da un certo momento in poi il cellulare risultava staccato. I familiari, che non riuscivano più a mettersi in contatto con lui, hanno lanciato l’allarme. Alcuni amici del ragazzo hanno condiviso una sua foto sui social nella speranza di ottenere sue notizie. (Continua dopo le foto)

Alessio Giannaccari trovato morto ad Amsterdam a tre giorni dalla scomparsa

Le forze dell’ordine olandesi hanno trovato il corpo di Alessio Giannaccari nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo 2024. Il cadavere del giovane si trovata nei pressi della stazione ferroviaria Holendrecht, alla periferia di Amsterdam. La polizia locale ha aperto un fascicolo d’indagine e il corpo è stato trattenuto dagli inquirenti. I genitori hanno viaggiato questa mattina verso la capitale olandese per riconoscere il corpo del figlio. (Continua dopo le foto)

Perché Alessio era ad Amsterdam

Il 19enne si era diplomato lo scorso anno in uno dei liceo di Lecce con indirizzo classico e aveva deciso di trasferirsi ad Amsterdam. Da pochi mesi, viveva nella capitale olandese con altri ragazzi e lavorava come cameriere. Il ragazzo stava seguendo le orme del padre, noto imprenditore nel settore della ristorazione e titolare di uno dei più noti panifici di Lecce, fa sapere La Repubblica. La polizia ha aperto un0idagine per chiarire quando successo. Al momento infatti non si sanno le cause della morte: l’ipotesi è che possa essere stato travolto da un treno di passaggio ma non si esclude che il ragazzo abbia scelto di mettere fine alla sua vita. Nessuno, da quanto si apprende, aveva colto segnali di malessere.