Alberto si tuffa e muore in acqua a 22 anni

Un giovane di soli 22 anni è morto dopo un tuffo in piscina. La tragedia si è verificata ieri, venerdì 10 agosto 2024, intorno alle 18:30. Nonostante il tempestivo intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasportato all'ospedale più vicino, per lui non c'è stato nulla da fare. Poi la tragica scoperta sulla sorella del giovane.

Ragazzo morto a Vulcano dopo un tuffo in piscina: aveva 22 anni

Il ragazzo era in vacanza con la famiglia nella casa di villeggiatura, nella panoramica località di Lentia, a Vulcano, dove andavano ogni estate. Il giovane si era tuffato in piscina e aveva fatto una nuotata per tutta la vasca sott'acqua. Ad un certo punto, si sarebbe sentito male e le persone presenti in piscina hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti medici, i volontari della Croce Rossa e l'elisoccorso per portarlo da Vulcano all'ospedale di Lipari.

Cos’è successo ad Alberto

Nonostante i soccorsi siano stati immediati, purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto, Alberto era già in arresto cardiaco. Col traghetto della notte la salma è stata trasferita a Milazzo e poi nella città dello Stretto, dove dovrebbe essere effettuata l’autopsia su disposizione della procura della Repubblica di Barcellona. I carabinieri stanno indagando sul caso. Al momento si sospetta che il giovane abbia avuto un malore mentre si trovava sott’acqua, forse una congestione che ha trasformato una vacanza in una tragedia. Poi si è scoperto il retroscena sulla vittima.

