Si chiamava Jacopo Francesco Gottardo il motociclista di 24 anni morto in un incidente stradale venerdì mattina. A nulla sono servite le manovre di soccorso dei sanitari del 118, arrivati sul posto in codice rosso. Il giovane è morto sul colpo. A bordo della sua moto, il ragazzo ha tamponato un camion ed è finito nella corsia opposta nel momento esatto in cui transitava un’altra auto.

Incidente mortale

Tragico incidente avvenuto sulla provinciale 90, tratto del comune di Rivolta D’Adda (Cremona), ieri mattina intorno alle 10.30. Un giovane, di Liscate (Milano), Jacopo Francesco Gottardo, è morto sul colpo.

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane, in sella alla sua Triumph 675 Triple, abbia prima tamponato un camion che lo precedeva per poi finire sul lato opposto della carreggiata dove è sopraggiunta un’automobile, una Mercedes Gla. Il conducente, trovandoselo di fronte all’improvviso, non avrebbe neanche fatto in tempo a frenare. L’impatto è stato inevitabile. (continua dopo la foto)

Jacopo perde la vita a 24 anni

Jacopo Gottardo, 24enne di Liscate, è stato sbalzato via dalla sella. Il suo casco l’hanno poi recuperato tra l’erba i vigili del fuoco: era finito in un terreno agricolo a 50 metri di distanza. Dopo l’impatto la moto ha percorso ancora alcune decine di metri, andando a sbattere contro una Mercedes Gla, guidata da un cremasco 60enne, che viaggiava nella direzione opposta. Illeso l’automobilista, mentre l’auto è finita fuori strada. Per Jacopo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Purtroppo i tentativi da parte dei soccorsi, in particolare della Croce Bianca di Rivolta D’Adda, sono risultati vani.

“Avevo davanti un trattore, dunque andavo piano, direi a non più di 40 chilometri orari – ha raccontato l’autista del mezzo pesante –: mi sono reso conto che la moto mi stava raggiungendo, solo quando ho sentito la botta sul posteriore ho guardato nello specchietto, ma sulla Triumph il ragazzo non c’era più, era già caduto“.