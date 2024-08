Autobus si schianta contro pilone di cemento: 9 morti

Tragico incidente stradale: un autobus è uscito fuori dalla carreggiata ed è andato a schiantarsi contro il pilone di un ponte. È successo oggi, venerdì 9 agosto 2024, alle 5 del mattino. Le foto diffuse sui social dagli utenti e dai quotidiani locali dell’incidente sono drammatiche. L’autobus appare completamente squarciato a metà dal pilone di cemento armato. Il bilancio del sinistro è gravissimo. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Oriana, scomparsa a 71 anni: la tragica notizia poco fa

Leggi anche: Tragedia ad Arbatax, bimba di 10 anni muore durante una lezione di vela

Incidente in Turchia, bus si schianta contro un pilone

Il tragico schianto è avvenuto sull’autostrada E-90, nei pressi di Ankara, in Turchia. Il bus della compagnia Öz Ağrı Seç Turizm, era partito da Doğubayazıt, nella provincia nell’estremo est di Ağrı, ed era diretto a Smirne, meta balneare sulla costa dell’Egeo. Il bus è uscito dalla carreggiata e si è schiantato contro un pilone di cemento. Il mezzo si è squarciato in due, come mostrano le immagini riportate qui sopra. Tantissime le vittime dello schianto. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Truffa dello specchietto, di cosa si tratta e a cosa fare attenzione

Leggi anche: Terribile incidente sulla A1, auto schiacciata tra due tir va in fiamme

Incidente in Turchia, è strage: 9 morti e 26 feriti

Sul posto sono intervenute numerose squadre di polizia, gendarmeria, vigili del fuoco e medici. I pompieri hanno estratto i corpi dei passeggeri del bus dalle lamiere dell’autobus che si è accartocciato. I feriti poi sono trasportati in ambulanza negli ospedali della zona. Al momento si contano 26 persone ferite nell’incidente. 9 persone non ce l’hanno fatta e sono morte sul colpo. La polizia sta indagando sull’incidente ed è già stata formulata una prima ipotesi grazie al racconto dei testimoni e non solo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva