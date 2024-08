Home | Terribile incidente sulla A1, auto schiacciata tra due tir va in fiamme

Incidente sulla A1: sono stati momenti terribili quelli della mattinata di oggi, giovedì 8 agosto, sul tratto dell’autostrada compreso tra Modena sud e il bivio per la A22 in direzione di Milano. Un’auto è rimasta schiacciata e incastrata tra due tir andando a fuoco dopo l’impatto. Cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Ex dj scomparso da giorni: poco fa la terribile notizia

Leggi anche: Muore mentre rientra a casa con due amici

Incidente sulla A1: auto schiacciata tra due tir

Un grave incidente si è verificato nella giornata di oggi, giovedì 8 agosto, sull’autostrada A1. Il sinistro è avvenuto sulla carreggiata in direzione Nord, all’altezza dello svincolo per l’immissione sulla A22 che si trova poco distante dall’area di servizio Secchia.

Lo scontro, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e una automobile, è accaduto durante la mattinata intorno alle 10:30. A bordo della vettura si trovavano due persone. Sebbene la dinamica esatta sia ancora da chiarire, è emersa una prima ricostruzione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Incidente in piscina, gravissimo bimbo di 5 anni

L’automobile va in fiamme: terrore per i due a bordo

Dalle prime informazioni trapelate sull’incidente in A1, pare che un’auto con a bordo due turisti tedeschi sia stata tamponata da un mezzo pesante, venendo schiacciata contro un altro camion che la precedeva. La vettura sarebbe andata ad incastrarsi sotto il mezzo con un urto violentissimo. A seguito dello schianto, per cause ancora da confermare, la BMW sulla quale viaggiavano i due turisti avrebbe preso fuoco.

Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente un’ambulanza e l’elisoccorso. Le condizioni dei due occupanti dell’automobile, due turisti di 46 e 48 anni, sono apparse subito gravi. Dato il propagarsi della fiamme, la situazione è risultata estremamente pericolosa e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva