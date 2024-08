Provincia di Fermo, tragico epilogo per la vicenda della scomparsa di Oriana Marozzi. La donna 71enne si era allontanata dalla sua abitazione di Porto Sant’Elpidio durante la mattinata di ieri, giovedì 8 agosto. Durante le ricerche, andate avanti nella notte, è stato ritrovato il suo corpo senza vita. Cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Oriana Marozzi, 71enne scomparsa in provincia di Fermo

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Oriana Marozzi, la signora di cui si erano perse le tracce a partire dalla mattinata di ieri. Secondo quanto riportato, la donna, di 71 anni, era uscita dalla sua casa di Porto Sant’Elpidio (località nelle Marche in provincia di Fermo) senza avvertire su dove fosse diretta. Oriana si era allontanata in vestaglia e senza portare con sé il cellulare. Circostanze che hanno fatto preoccupare i suoi cari. (Continua a leggere dopo la foto…)

Oriana Marozzi, iniziano e ricerche

A lanciare l’allarme era stato un familiare di Oriana Marozzi che, dopo essere uscito di casa per poi rientrare poco dopo, non aveva trovato la 71enne. Alle 20.30 di ieri sera erano quindi scattate le ricerche per ritrovarla. I carabinieri e i vigili del fuoco si sono attivati per perlustrare la zona in prossimità dell’abitazione dell’anziana, in Via Acqualato.

Anche il primo cittadino di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella, aveva diffuso la notizia della scomparsa di Oriana, con tanto di foto, cercando di ampliare le possibilità di ritrovarla. «È scomparsa una signora, Oriana Marozzi, del 10 luglio 1953. – si legge nell’appello pubblicato sui social – È uscita in vestaglia marrone chiaro a fiori questa mattina alle 11 da casa sua, in via Acqualato di Porto Sant’Elpidio. Qualsiasi info può essere importante».

