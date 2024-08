Tragedia in Sardegna, al porto di Arbatax: una bimba di 10 anni è morta annegata durante una lezione di barca a vela. L’imbarcazione si sarebbe ribaltata facendo impigliare la piccola nella vela. Si tratta della seconda tragedia in mare in poche ore. (Continua a leggere dopo la foto…)

Arbatax, tragico incidente al porto

Tra poche settimane avrebbe dovuto sedersi tra i banchi della quinta elementare, ma un tragico incidente avvenuto al porto di Arbatax, in provincia di Nuoro, l’ha strappata dalla vita troppo presto. Anna Laura Pilia, bambina di 10 anni originaria di Tortolì, si trovava presso il porto impegnata in una lezione di barca a vela. Da quanto viene riportato, la vela era uno sport che amava moltissimo e non era la prima volta che saliva sull’Optimist. L’incidente è avvenuto proprio sul monoscafo a singola vela. (Continua a leggere dopo la foto…)

La lezione di vela finisce in tragedia

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 agosto. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina era nel bel mezzo di una lezione di vela organizzata dal Circolo nautico quando, intorno alle ore 17, la sua barca si è capovolta per motivi ancora da chiarire. Sembra che Anna Laura, pur sapendo nuotare, sia rimasta intrappolata in una delle sartie che le avrebbe impedito di tornare in superficie. Viene riportato che la bambina indossasse il giubbotto di salvataggio tuttavia non sarebbe riuscita a riemergere.

