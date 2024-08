Addio Michelangelo, morto durante un’immersione in mare: cos’è successo

Varie. Addio Michelangelo. Tragedia nel Leccese, un sub di cinquantacinque anni è morto durante un’immersione nel Capo di Leuca, al largo di Torre Mozza, Marina di Ugento. Il corpo dell’uomo, che risiedeva a Torre Pali, è stato trovato dopo ore di ricerche senza sosta sul fondale marino. (Continua a leggere dopo le foto)

Addio Michelangelo, morto durante un’immersione in mare: cosa è successo

Addio Michelangelo. Una giornata di immersione si è trasformata in una terribile tragedia per un sub di cinquantacinque anni, originario di Torre Pali. L’uomo, insieme ad un amico, si era recato sul litorale di Torre Mozza per un’immersione nelle acque cristalline del Leccese. Quando l’amico è risalito in superficie, dopo un po’ si è reso conto che il pallone segnaletico era staccato. Così l’uomo ha lanciato immediatamente l’allarme e sono partite le ricerche.

