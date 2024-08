Varie. Trovata morta in casa, il terribile sospetto dei carabinieri. Prima delle forti urla, poi silenzio, all’improvviso. È così che i vicini di casa, dopo aver sentito le grida, hanno capito che stava accadendo qualcosa di orribile nell’appartamento accanto ed hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine con una chiamata al 112. La vittima è una donna di settantacinque anni. Il corpo della donna è stato ritrovato questa mattina, venerdì 9 agosto 2024, in via Bellavista a Castelnuovo di Porto, a nord di Roma. (Continua a leggere dopo le foto)

Trovata morta in casa a Castelnuovo di Porto: il terribile sospetto dei carabinieri

Questa mattina, venerdì 9 agosto 2024, il corpo di una donna di 75 anni è stato ritrovato priva di vita in casa a Castelnuovo di Porto, a pochi chilometri da Roma. Il corpo della vittima è stato rinvenuto intorno alle ore 08:30 dai carabinieri all’interno dell’appartamento in via Bellavista. È stata una vicina a chiamare il 112, dopo aver sentito urla e richieste d’aiuto provenire dalla casa. All’interno dell’appartamento è stato trovato anche il marito, 82 anni, in apparente stato confusionale.

