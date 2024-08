Il famoso influencer italiano trovato senza vita su un marciapiede

Il noto influencer italiano è stato trovato morto nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto 2024. Ad accorgersi del suo corpo senza vita alcuni passanti che intorno alla mezzanotte hanno chiamato i soccorsi. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Cosa gli è successo? Gli inquirenti hanno già formulato una prima ipotesi sull’accaduto. (Continua dopo le foto)

Enzo Bondi trovato morto a Roma, addio all’influencer Kaiserjny

Enzo Bondi, l’influencer noto sui social come “Kaiserjny” è stato trovato senza vita, in strada, sul Lungotevere Dante nei pressi del civico 3. Se n’è andato all’età di soli 40 anni. Alcuni passanti hanno fatto la macabra scoperta e hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Roma San Paolo, i colleghi della radiomobile e quelli della VII sezione per i rilievi. Cosa gli è successo? (Continua dopo le foto)

Cos’è successo ad Enzo Bondi?

Non c’era nessuno vicino al corpo di Enzo Bondi quando alcune persone hanno notato il corpo. Dopo un primo esame del medico legale, è emerso che non sono stati trovati segni di violenza sul corpo. La prima ipotesi dunque è che l’influencer sia deceduto a causa di un malore. Per chiarire ogni dubbio sulla morte, la salma è stata portata all’obitorio di Tor Vergata ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per cosa era famoso l’influencer?

