Olmpiadi, l’atleta disperata dopo il tuffo spacca-schiena: l’esecuzione da brividi (VIDEO)

Olimpiadi di Parigi 2024, esecuzione disastrosa della tuffatrice messicana Aranza Vazquez. L'atleta ha perso la concentrazione ed è ha concluso il salto dal trampolino con un rischiosissimo atterraggio di schiena. La scena, da brividi, è accaduta sotto lo sguardo atterrito del pubblico dei Giochi.

Olimpiadi, brividi durante le semifinali di tuffo da 3m

La pressione ai Giochi Olimpici di Parigi è alle stelle mano a mano che ci avviciniamo alle sfide finali del torneo. La competizione, sempre più ardua, richiede la massima concentrazione degli atleti in particolare per determinate discipline che, se male eseguite, possono mettere a repentaglio la loro incolumità. Proprio ieri, il pubblico dei Giochi ha avuto un assaggio di quanto un piccolo errore di uno sportivo possa essere pericolosissimo.

Aranza Vazquez, il tuffo spacca-schiena

Aranza Vazquez, tuffatrice messicana, si trovava sul trampolino per il tuffo dai 3 metri pronta per l’esecuzione. Il video la mostra mentre prende la ricorsa e si prepara al salto per poi chiudersi e atterrare nella vasca d’acqua.

Già dai primi secondi si vede però che qualcosa va storto: un attimo di incertezza, forse causato da una perdita di concentrazione, le fa chiudere il tuffo nel peggiore dei modi. Vazquez entra in acqua senza aver concluso il giro e impatta la superficie con la schiena. Il pubblico rimane con il fiato sospeso temendo che l’entrata in acqua possa aver fatto molto male all’atleta.

