Marcell Jacobs, scatta l’espulsione per l’allenatore: l’accusa è gravissima

L’allenatore di Marcell Jacobs e del campione olimpico dei 200 metri Andre De Grasse, Rana Reider, è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi a causa di un accusa gravissima. L’avvocato difensore: “Una brutta giornata per le Olimpiadi quando la paura di cattiva pubblicità ha priorità sugli atleti“

Scatta l’espulsione per l’allenatore di Marcel Jacobs

Rana Reider, allenatore di Marcel Jacobs, è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi del 2024 per accuse di abusi sessuali. L’accesso di Reider ai Giochi è stato revocato dal Comitato Olimpico Nazionale canadese dopo la denuncia di tre donne che tempo fa avevano intentato una causa contro di lui in Florida per abusi sessuali ed emotivi. Dopo che i casi giudiziari sono venuti alla luce, USA Track & Field, l’associazione di atletica leggera degli Stati Uniti d’America che opera sul territorio nazionale con sede a Indianapolis, avrebbe allertato la sua controparte canadese durante l’ultimo weekend. (continua dopo la foto)

Accredito ritirato

Secondo quanto riportato dal Times, i dirigenti olimpici canadesi – che inizialmente avevano fornito a Rana Reider le credenziali per Parigi – hanno informato l’allenatore che il suo pass è stato ritirato. La Federazione italiana atletica leggera non è coinvolta. I responsabili della delegazione canadese, con la cui squadra il 53enne si trova a Parigi, hanno informato l’allenatore che il suo accredito è stato ritirato e che dovrà abbandonare al più presto i Giochi. Reider da settembre 2023 è l’allenatore dell’azzurro Marcell Jacobs.

Non è la prima volta che Rana Reider era stato privato del proprio accredito ai Mondiali di atletica 2022 e 2023. Sempre nel 2022 era stato anche ammonito dalla polizia dopo aver ottenuto l’accesso non autorizzato all’area di riscaldamento degli atleti prima della finale mondiale dei 100 metri. Le accuse di cattiva condotta sessuale risalgono al novembre 2021 per una presunta relazione con un’atleta britannica di 26 anni più giovane di lui. (continua dopo la foto)

L’avvocato critica la decisione

L’avvocato di Reider, Ryan Stevens, ha successivamente confermato che il Comitato olimpico canadese ha inviato una lettera ufficiale a conferma del ritiro dell’accredito. Stevens ha criticato il fatto che non sia stata concessa a Reider la possibilità di difendersi, affermando che una delle persone che ha sporto denuncia lo ha fatto per inficiare le prestazioni degli atleti allenati da Reider che devono ancora competere. “È una brutta giornata per le Olimpiadi quando la paura di una cattiva pubblicità da parte di un organo di governo ha la priorità rispetto agli atleti“, ha detto Stevens. “Quelli che vengono feriti in tutto questo sono gli atleti improvvisamente costretti a competere senza il loro allenatore prescelto, incluso uno dei migliori velocisti canadesi”, ha aggiunto Stevens.