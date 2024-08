Olimpiadi, gli effetti choc della Senna sulle nuotatrici italiane

Olimpiadi di Parigi 2024, continuano le controversie sull’organizzazione dei giochi in corso nella capitale francese. L’attenzione si è concentrata sulle polemiche sollevate da alcuni atleti, a cui sono mancati servizi e comodità, oltre alle recenti disavventure di chi ha dovuto immergersi nella Senna per le competizioni di nuoto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Olimpiadi, brutta batosta per l’atleta italiana: cosa succede

Leggi anche: Incidente in piscina, gravissimo bimbo di 5 anni

Olimpiadi, i dubbi sulla balneabilità della Senna

La Senna è al centro di accese discussioni dopo la denuncia di numerosi atleti Olimpici che hanno accusato diversi disturbi dopo essersi immersi per le gare. A poco sono valsi i video della sindaca di Parigi che si tuffava per garantire della sicurezza del fiume. Diversi nuotatori stanno infatti mettendo in discussione l’efficienza delle operazioni di bonifica per migliorare la balneabilità, oltre all’organizzazione dei giochi in generale. Nelle ultime ore inoltre, anche due campionesse italiane hanno dovuto fare i conti con condizioni piuttosto difficili riemergendo dalla Senna con strani segni sul corpo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Muore mentre rientra a casa con due amici

Il racconto delle nuotatrici italiane

Le nuotatrici azzurre Ginevra Taddeucci e Giulia Gabrielleschi hanno fatto un resoconto poco lusinghiero dopo la gara dei 10 km di fondo che si è disputata nel fiume parigino. Alla fine della competizione le due atlete hanno presentato alcuni graffi sulle braccia scatenando la curiosità (e la preoccupazione) degli spettatori delle Olimpiadi. Taddeucci e Gabrielleschi, arrivate al terzo e sesto posto, hanno raccontato la gara al giornale Fanpage svelando le difficoltà oltre ai loro timori dopo il bagno.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva