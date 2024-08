Ci lascia per sempre una grande donna: il tumore ha vinto

Tragedia nel mondo della tecnologia. È morta a soli 56 anni una grande donna. Colei che aveva portato al successo la piattaforma video più famosa al mondo dopo l’acquisizione ma si era dimessa dal suo ruolo nel 2023: da due anni era malata di cancro ai polmoni.

Nella notte di venerdì 9 agosto si è spenta a 56 anni Susan Wojcicki, l’ex amministratrice delegata (CEO) di YouTube, la più famosa piattaforma video su internet e fondatrice di Google. È morta a causa di un tumore ai polmoni.

A dare l’annuncio con un messaggio lasciato su X, l’amministratore delegato di Google e Alphabet, Sundar Pichai. La sua morte è stata anche confermata con un post Facebook dal marito Dannis Troper, con cui era sposata da 26 anni, e da Sundar Pichai, l’amministratore delegato di Google, che è l’attuale proprietario di YouTube. Come spiegato da Trper, la donna era affetta da un cancro ai polmoni non a piccole cellule, la forma più diffusa di tumore polmonare.

Come spiegato dai medici della European Society for Medical Oncology (ESMO), il cancro ai polmoni è la terza neoplasia maligna più comune in Europa e quello non a piccole cellule rappresenta tra l’85 e il 90 percento di tutti i tumori polmonari maligni diagnosticati. Il nome “non a piccole cellule” è legato all’aspetto del tessuto malato al microscopio. (continua dopo la foto)

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous…