Angelica scomparsa a soli 12 anni, la notizia è appena arrivata

Sono state ore di grande preoccupazione per i genitori di Angelica, una 12enne che ha fatto perdere le sue tracce nella notte tra il 9 e il 10 agosto 2024. La ragazzina è uscita di casa da sola e non è più tornata. I genitori si sono rivolti alla stazione dei Carabinieri, che hanno subito iniziato le ricerche. Anche il sindaco del paese dove la famiglia si trovava in vacanza, ha lanciato un appello per aiutare a ritrovare la ragazza. Poi oggi l’importante aggiornamento sul caso. (Continua dopo le foto)

Angelica Pambianco scomparsa da Cerveteri

Preoccupazione a Cerenova, frazione di Cerveteri. Da lì è partito l’allarme dei genitori di Angelica Pambianco, una 12enne scomparsa la notte tra il 9 e il 10 agosto. Residente a Roma, la famiglia si trovava in vacanza nella località laziale. La ragazzina è uscita dalla casa di via Cetona 29 da sola e non è più tornata. I genitori hanno fatto sapere che la figlia avrebbe acceso il telefono geolocalizzato in zona Centocelle-Alessandrino. Quindi si è pensato che Angelica possa essere salita su un treno a Marina di Cerveteri per raggiungere la Capitale. (Continua dopo le foto)

L’appello della sindaca di Cerveteri

La sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha lanciato un appello alla cittadinanza per aiutare nelle ricerche di Angelica. “Come confermatomi anche dal comando dei carabinieri di Campo di Mare, questa notte si è allontanata dalla casa di Cerenova in via Cetona 29 Angelica Pambianco, di 12 anni. Non si sa come fosse vestita, proprio perché è uscita di notte. Sembra che in queste ore sia stata avvisata a Roma, ma non si sa nulla di più – le parole della prima cittadina sui social -. L’unica cosa che possiamo fare in questo momento è condividere la sua foto e sperare che in qualche modo arrivi a più persone possibili. Chiunque la avvistasse, contatti immediatamente le forze dell’ordine al 112″, conclude Elena Gubetti. Poi oggi è arrivata la notizia che tutti aspettavano.

