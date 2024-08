31enne precipita nel dirupo e muore davanti al compagno: tragedia in montagna

Tragico incidente in montagna ieri, venerdì 10 agosto 2024, attorno alle 16. Una ragazza di 31 anni è morta mentre stava percorrendo un sentiero di montagna insieme al compagno. La giovane è precipitata per circa 100 metri in un canalone impervio e purtroppo non è sopravvissuta alla caduta. (Continua dopo le foto)

Incidente in montagna all’Alpe di Succiso

Una giovane donna di 31 anni stava percorrendo il sentiero Barbarossa sull'Alpe di Succiso, in provincia di Reggio Emilia, insieme al compagno, quando è scivolata e precipitata. Il compagno ha immediatamente chiamato i soccorsi. Oltre ad una squadra del Soccorso alpino e speleologico del Monte Cusna, per cercare di soccorrere la giovane escursionista, sono giunti sul posto anche l'elisoccorso proveniente da Pavullo, i vigili del fuoco del distaccamento Castelnovo Monti e i carabinieri della stazione di Ramiseto, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Tragedia a Succiso, ragazza precipita da un dirupo e muore a 31 anni

Nonostante i soccorsi tempestivi, per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. La ragazza sarebbe deceduta a causa delle fratture multiple riportate a seguito della caduta nel canalone. La salma è stata recuperata dall’elisoccorso e trasportata al campo sportivo di Succiso Nuovo dove è stata consegnata alle onoranze funebri. La giovane morta nel tragico incidente si chiama Valentina Fino ed era un’infermiera residente a Bologna. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire il percorso del giovani. Cosa hanno scoperto fino ad ora?

