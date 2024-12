Adele Bonolis compie 17 anni: il gesto di Paolo e Sonia – Sono stati giorni, anzi settimane, roventi per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Tra quanto accaduto a Ballando con le Stelle, che ha portato anche all’allontanamento del maestro dello show di Rai 1 Angelo Madonia, e la confessione dell’imprenditrice a Belve di aver tradito il suo ex marito, si poteva ipotizzare che tra i due ci fosse un clima teso. Tutt’altro e a dimostrarlo sono state alcune immagini che ritraggono Bonolis e la Bruganelli insieme per il compleanno della figlia Adele. (continua a leggere dopo le foto)

La piccola di casa, Adele Bonolis, ha festeggiato 17 anni e per l’occasione tutta la famiglia è andata a cena fuori. Una mini festa a base sushi. A condividere i momenti della magnifica serata proprio Sonia Bruganelli che sul suo profilo Instagram ha prima fatto gli auguri alla figlia e poi ha postato gli scatti dell’uscita di famiglia. Un gesto eloquente che fa capire quanto i due ex riescano a superare i possibili scontri personali per il bene dei figli. (continua a leggere dopo le foto)

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis dopo l’annuncio della separazione, sono rimasti molto legati, hanno anche trascorso parte delle vacanze estive insieme. E neppure i recenti accadimenti, come la confessione choc di lei al programma della Fagnani, sono riusciti a scalfire il loro rapporto. La Bruganelli ha ammesso di aver tradito il conduttore romano: «Gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene», ha raccontato l’opinionista a “Belve”.

