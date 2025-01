Home | Via libera dall’Ue alla “farina” di larve: l’insetto in arrivo nei nostri piatti

Via libera dall’Ue alla “farina” di larve: l’insetto in arrivo nei nostri piatti – Nel 2021 l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) aveva dato il via libera alla commercializzazione della polvere di larve gialle di un insetto. Ora è arrivata l’autorizzazione anche da parte della Commissione Europea. Dunque nei Paesi dell’Ue potremo trovare presto sugli scaffali dei negozi confezioni di polvere di tarma della farina (Tenebrio molitor), conosciuta anche come tenebrione mugnaio. (continua a leggere dopo le foto)

Nel 2021, come dicevamo, l’Efsa ha approvato la commercializzazione della polvere di larve gialle dell’insetto Tenebrio molitor. Ora anche la Commissione Europea ha dato il via libera, e presto nei negozi dell’Ue, Italia inclusa, si troverà la polvere di tarma della farina. Tale coleottero è adattato agli ambienti umani: la sua larva è ritenuta dagli esperti un “alimento innovativo” per le sue proprietà nutrizionali. (continua a leggere dopo le foto)

La larva dell’insetto Tenebrio molitor dopo un lungo percorso normativo, legato al regolamento di esecuzione UE (2017/2470), ha ricevuto l’ok definitivo. Una notizia che arriva mentre tanti continuano a considerare inappropriati e non compatibili tali coleotteri con la nostra tradizione culinaria. Gli esperti però insistono nel dire che si tratta di prodotti alternativi e soprattutto molto più sostenibili.

