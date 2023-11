Verso Lazio-Roma: Sarri medita, Mourinho cambia

Manca poco al derby della Capitale Lazio-Roma, valido per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domenica. Da una parte Sarri medita sulle scelte, dall’altra Mourinho cambia. (CONTINUA DOPO LA PARTITA)

Sarri in panchina durante la gara vinta dalla Lazio contro il Feyenoord all’Olimpico

Manca ormai pochissimo a Lazio-Roma, derby della Capitale in programma domenica e valido per la dodicesima giornata di Serie A. Una partita importante al di fuori della classifica, ma anche e soprattutto per quest’ultima: entrambe le formazioni hanno il concreto obiettivo di avvicinarsi alle zone dell’Europa che conta.

Qui Lazio

Tanti pensieri per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, che deve valutare attentamente le situazioni riguardanti Luis Alberto e Zaccagni, usciti entrambi anzitempo durante il match di Champions League di martedì.

Lo spagnolo dovrebbe recuperare: ha svolto a Formello allenamento differenziato, ma l’affaticamento al flessore non dovrebbe comunque impedirgli di essere della partita (sarebbe la trentaquattresima da titolare in Serie A). In questo modo verrebbero ulteriormente chiusi gli spazi a Kamada, poco impiegato in questa prima metà di stagione: sul futuro del giapponese si apriranno prossimamente le opportune riflessioni.

Qui Roma

Dopo la brutta sconfitta rimediata contro lo Slavia Praga, Mourinho cambia ben cinque giocatori rispetto al match di Europa League. Rientrano titolari Dybala, Cristante, Karsdorp, Zalewski e Rui Patricio.

Lo Special One ha speso parole durissime nei confronti della squadra dopo la sconfitta europea, salvando solamente la prestazione del giovane Bove. Errori importanti per Paredes, Aouar e Ndicka. A secco anche Lukaku. I giallorossi arrivano al derby in condizioni psicologiche svantaggiose: servirà un cambio di rotta.