Un gol che non è un gol, ma una mossa geniale. È quello che ha fatto Cassio, il portiere del Corinthians, nella partita contro l’Atletico Mineiro, valida per il campionato brasiliano. Al 20’ del primo tempo, il numero 1 dei padroni di casa ha lasciato entrare in rete un calcio di punizione calciato direttamente dagli avversari, sapendo che sarebbe stato annullato dall’arbitro. Una scelta coraggiosa e lucida, che ha sorpreso tutti, tranne lui.

Il motivo? Si trattava di una punizione indiretta, che prevede due tocchi prima di andare in porta. Il giocatore dell’Atletico Mineiro, però, ha calciato direttamente verso la porta, senza che nessun compagno o avversario toccasse la palla. Cassio, che aveva capito la situazione, si è spostato dalla traiettoria della palla e l’ha fatta entrare, facendo credere a tutti di aver commesso un grave errore. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Che esperienza Cassio

L’arbitro ha annullato il gol dopo aver verificato che Cassio non avesse toccato la palla. Il portiere ha così evitato di validare il gol con un suo intervento, e ha dimostrato di conoscere bene il regolamento. Un gesto che ha fatto impazzire i tifosi del Corinthians, che hanno applaudito il loro eroe, e che ha lasciato basiti quelli dell’Atletico Mineiro, che si sono visti annullare una rete che sembrava fatta. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Cassio raccoglie la palla dopo la rete siglata dall’Atletico Mineiro nel match contro il Corinthians

Pareggio che non cambia nulla

La partita è poi terminata con il risultato di 1-1 grazie al gol di Rodrigo Romero per i padroni di casa e di Paulinho per l’Atletico Mineiro. Un punto che non smuove molto la classifica dei due club con il Corinthians fermo al quattordicesimo posto a 41 punti e il Mineiro sesto con 10 punti in più rispetto ai rivali, ma a 5 lunghezze dal Botafogo capolista.