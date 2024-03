Veronica Peparini, la notizia dall’ospedale: come stanno le gemelline – Buone notizie per Veronica Peparini, che ha dato alla luce le gemelline Penelope e Ginevra, avute dal compagno Andreas Muller. Nelle scorse ore i neogenitori hanno aggiornato i fan sulle condizioni delle piccole e hanno fatto un importante annuncio. (continua a leggere dopo le foto)

Veronica Peparini, la notizia dall’ospedale: come stanno le gemelline

Veronica Peparini presto potrà tornare a casa. La nota docente di ballo di “Amici”, che ha da poco dato alla luce le sue gemelline, Penelope e Ginevra, con un parto cesareo, piano piano sta tornando alla normalità. Ci vuole pazienza e tanta costanza. Al suo fianco c’è sempre Andreas Muller che non lascia la compagna e le figlie neanche per un attimo. (continua a leggere dopo le foto)

Veronica Peparini aggiorna i fan sulle condizioni delle gemelline

Su Instagram Veronica Peparini e Andreas Muller stanno condividendo tanti scatti delle bimbe appena nate, ma anche selfie di loro due sorridenti. Un bel momento per i due ancora più innamorati, al settimo cielo per la famiglia che sono riusciti a costruire. Per la Peparini, lo ricordiamo, non si tratta della prima gravidanza: lei era già mamma di Daniele (14 anni) e Olivia (10).

