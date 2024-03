Veronica Peparini, imprevisto prima del parto: cosa succede

Andreas Muller e Veronica Peparini non vedono l’ora di stringere tra le loro braccia le due gemelline che aspettano. Siamo ormai agli sgoccioli e stando a quello che la coppia ha raccontato sui social, ogni giorno potrebbe essere quello buono. Penelope e Ginevra, questi i nomi scelti dalla coppia che sta preparando tutto per accoglierle nel migliore dei modi. I primi mesi di gravidanza non sono stati facili per via di alcuni problemini di salute da tenere sotto controllo. Fortunatamente tutto è andato come doveva, anche se un nuovo imprevisto pare tormentare di nuovo la coppia.

I nove mesi di gravidanza

Da quando la notizia della gravidanza di Veronica Peparini è saltata fuori, lei ed il compagno hanno documentato tutto sui rispettivi profili social. Entrambi non vedono l’ora di conoscere le piccole e più volte hanno hanno ribadito quanto amore provano per loro. Un amore grande quanto il pancione della mamma che pare crescere sempre di più. Nei primi gironi di marzo, la professoressa di Amici ha pubblicato un bellissimo scatto in bianco e nero su Instagram, con questa didascalia: Tra poche settimane, forse anche meno saluterò questa pancia che ultimamente pesa ma che tanto amo. So di averla mostrata molto, forse per non scordare mai e condividere ogni attimo speciale con tutti voi… Sperando che tutto vada bene, vi mando un bacio e ci sentiamo presto! (continua dopo la foto)

Andreas Muller e il dilemma dell’outfit

Sappiamo che manca davvero poco al giorno del parto dopo che Andreas Muller ha di recente chiesto sui social dei consigli per un perfetto outfit e sui capelli da portare adatti per un papà. Il compagno della coreografa ha pubblicato diversi scatti con diverse peculiarità, tonalità. “Raga, ma qual è il look giusto da papà? tanto lo so che direte l’ultima (capelli azzurri) e comunque camaleontico manco fossi a Hollywood“, ha chiesto il ballerino. Il post è piaciuto molto ai fan di Andreas che gli hanno scritto che qualsiasi look scelga per le sue bambine, gli starà bene in ogni caso. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)