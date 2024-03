Veronica Peparini e Andres Muller, finalmente la notizia tanto attesa

La coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller hanno finalmente dato l’annuncio tanto atteso. I due ballerini sono finalmente diventati genitori.

Il lieto annuncio: la nascita delle due gemelle

Veronica Peparini ha partorito e lei e il compagno Andreas Muller sono appena diventati genitori. Finalmente sono nate le gemelle, come rivelato dal ballerino, che ha pubblicato il primo scatto delle bambine su Instagram. Svelati anche i loro nomi. In pochi minuti il post è stato sommerso da cuoricini e messaggi di auguri. “Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco” ha commentato così l’ex ballerino di Amici.

Il nome delle bimbe

Le due gemelline stanno bene e i due neogenitori le hanno presentate al mondo pieni di gioia e orgoglio. I nomi sono quelli che già da tempo la coppia aveva annunciato sui canali social su cui avevano documentato ogni passo della gravidanza. Penelope e Ginevra sono i nomi delle due nuove benvenute. Veronica e Andreas possono finalmente fare la conoscenza delle due piccole tante attese.