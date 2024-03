Home | “Ho visto Kate, vi svelo come sta”: prima apparizione in pubblico della principessa Kate Middleton

La rivista britannica “The Sun” ha pubblicato un’intervista ad un testimone della prima apparizione pubblica di Kate Middleton dopo la lunga assenza.

Leggi anche: “Grande Fratello”, tra Anita e Alessio si incrina qualcosa: «Non siamo compatibili»

Leggi anche: “Grande Fratello”, eliminazioni a sorpresa e terzo finalista: tutte le anticipazioni di stasera

La sparizione di Kate Middleton

Il caso dell’assenza (o per meglio dire sparizione) di Kate Middleton si trova al centro dell’attenzione dei media di tutto il mondo già da settimane. Dopo l’operazione all’addome di inizio anno, nemmeno il suo staff aveva più avuto modo di vedere la principessa e le informazioni ufficiali da Kensington Palace arrivavano con il contagocce. Negli ultimi tempi le domande erano aumentate e la preoccupazione si era intensificata mano a mano che il tempo passava e della principessa continuava a non esservi notizia. A poco era valsa la pubblicazione risalente a dieci giorni fa dello scatto che ritraeva Kate abbracciata ai figli. (Continua dopo la foto…)

Leggi anche: Eruzione, ci sono evacuazioni: migliaia di coinvolti

Il fotoritocco-gate: aumentano le preoccupazioni

L’immagine, postata sui canali ufficiali della Royal Family, era visibilmente ritoccata e manipolata e questo aveva destato ancora più sospetti. Qualcuno aveva ipotizzato addirittura che potesse trattarsi di un fotomontaggio con il volto di Kate estrapolato dalle foto di un vecchio servizio fotografico e appiccicato sulla nuova immagine. Ma allora dov’è la principessa e futura regina d’Inghilterra? Perché non si presenta in pubblico mettendo a tacere, una volta per tutte, le mille voci e congetture sul suo conto e sul suo stato di salute? Ma a quanto sembra da alcune recenti indiscrezioni avremo presto una risposta a tutti i quesiti che ci hanno tormentati nelle ultime settimane. Pare infatti che la Duchessa di Cambridge sia stata avvistata in carne ed ossa insieme al marito William. (Continua dopo la foto…)