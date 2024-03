“Uomini e Donne”, il video sulla scelta di Brando: cosa succede alle sue spalle

Uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Sono queste le caratteristiche alla base del programma pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne, condotto e ideato da Maria De Filippi. Nel corso della puntata di ieri, 26 Marzo 2024, il tronista Brando ha finalmente fatto la sua scelta tra Raffaella e Beatriz. Il video della scelta ha fatto il giro del web e in molti hanno notato qualcosa di strano alle sue spalle. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, tutti in piedi per Brando: chi è la sua scelta

Leggi anche: “Uomini e Donne”, Ida Platano lascia il trono? L’indiscrezione

Leggi anche: “Uomini e Donne”, lite tra Ida e Gemma: interviene Maria

Leggi anche: “Uomini e Donne”, la triste notizia sull’amata coppia: cos’è successo

“Uomini e Donne”, retroscena sul video sulla scelta di Brando

È finalmente andata in onda la puntata di Uomini e Donne con il fatidico momento della scelta di Brando. Dopo l’ingresso in studio delle corteggiatrici Beatriz e Raffaella, la conduttrice Maria De Filippi manda ha mandato in onda i filmati delle esterne fatte dalle due ragazze e viste le tensioni dei giorni scorso, Brando ha invitato Gianni Sperti a ballare insieme Sinceramente di Annalisa. Anche Raffaella e Beatriz si sono prestate al gioco anche se la prima era più sorridente, mentre l’altra ha mostrato una palese ansia vista la grande giornata.

L’ansia mostrata da Beatriz era un presagio, perché come sappiamo Brando ha deciso di uscire con Raffaella e ha congedato Beatriz con queste parole: “È stato un percorso lungo, a tratti faticoso ma allo stesso tempo bello, istintivo. Sei la prima che avevo notato, la prima che ho voluto portare in esterna. Durante la conoscenza, ci sono state molte incomprensioni caratteriali, abbiamo avuto anche diversi momenti no. Quella complicità, poi, non è più tornata. Ma ti voglio bene e sei stata fondamentale per me. Sei molto meglio di quello che hai tirato fuori qui. Sei bellissima e spero che riuscirai a trovare una persona come tu hai descritto me. Non sei tu la mia scelta“. Mentra la ragazza usciva è successo qualcosa di strano che si vede molto bene nel video della scelta. (Continua a leggere dopo la foto)

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”