Tra le protagoniste più famose di Uomini e Donne c’è sicuramente Ida Platano, la prima dama a diventare tronista. La donna ha iniziato il suo percorso nel programma di Maria De Filippi sei mesi fa. Quando ha sfilato per la prima volta, diretta verso il trono, Ida aveva concluso da poche settimane la relazione con Alessandro Vicinanza, oggi felicemente innamorato di Roberta Di Padua, ex dama del trono Over. Dopo la scelta di Brando, anche Ida si sarebbe dovuta avvicinare alla conclusione della sua avventura, na qualcosa sembra essere cambiato nei piani della tronista. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, Ida Platano lascia il trono? L’indiscrezione

Ida Platano ha iniziato la sua esperienza come tronista a Uomini e Donne sei mesi fa, con la speranza di poter conoscere l’uomo della sua vita. Dopo la scelta di Brando, anche Ida si sarebbe dovuta avvicinare alla conclusione della sua avventura. Tuttavia, i suoi due corteggiatori, Mario e Pierpaolo, non sembrano convincerla fino in fondo, tanto da pensare di abbandonare il trono ed uscire da sola. Ida ha condiviso un messaggio enigmatico indirizzato a Maria De Filippi nelle sue storie Instagram che ha fatto preoccupare i fan, visto che durante le registrazioni della nuova puntata di U&D, stando ai vari rumors, avrebbe chiesto di lasciare il programma.

