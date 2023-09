“Uomini e Donne”, ricoverata in ospedale: cos’è successo al volto del programma – Momento difficile per un volto noto di “Uomini e donne”. Nel giugno scorso la giovane aveva pubblicato qualche stories dall’ospedale, senza dare troppe spiegazioni sulle ragioni che l’avevano portata ad un intervento chirurgico. Nelle scorse ore l’influencer ha fatto chiarezza specificando ai fan cosa le è successo. (continua a leggere dopo le foto)

L’ex protagonista del dating show di Canale 5 Uomini e Donne, Giorgia Lucini, ha finalmente svelato il motivo del suo ricovero in ospedale avvenuto lo scorso giugno. Ai followers preoccupatissimi, a distanza di tempi, l’influencer ha rivelato i dettagli dell’operazione chirurgica a cui si è sottoposta, facendo cadere le voci di un intervento estetico. Difatti c’era chi aveva ipotizzato che potesse trattarsi di un’operazione di quel tipo; che la Lucini si fosse sottoposta ad una addominoplastica per risolvere il problema di diastasi addominale. (continua a leggere dopo le foto)

Giorgia Lucini svela il motivo del ricovero in ospedale

In un momento domanda/risposta con i fans, l’ex tronista ha chiarito che la sua operazione non aveva nulla a che fare con la chirurgia estetica. Super attenta alla salute, la giovane non ha mai fatto mistero di essere anche un po’ ipocondriaca. A seguito di un pap test incerto Giorgia Lucini ha voluto fare ulteriori accertamenti. Come riferisce «Today»: “Aveva da poco partorito il secondo figlio, Tommaso, e quindi fatti tutti gli accertamenti del caso per escludere si potesse trattare di papilloma virus. Dagli accertamenti è emerso che potevano esserci delle cellule malate e dato l’alto rischio cancro, in accordo con la sua ginecolaga ha voluto asportare quella parte di tessuti che rischiavano di diventare potenziali fattori di insorgenza del cancro”. (continua a leggere dopo le foto)

“Uomini e donne”, Giorgia Lucini ricoverata in ospedale: ecco il motivo

Gli esami, come avrete capito, avevano rivelato la presenza di cellule potenzialmente malate, con un rischio elevato di cancro. Per questa ragione, seguendo le indicazioni del suo ginecologo, Giorgia Lucini ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuovere le parti di tessuto a rischio, scansando così il pericolo di sviluppare il cancro. Sul finale su Instagram la giovane ha invitato i suoi followers a fare prevenzione per evitare brutte sorprese.