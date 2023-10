“Uomini e Donne”, ora viene a galla la verità: perché Manuela ha lasciato il trono

Manuela Carriero ha lasciato il trono di “Uomini e Donne”: questo è quanto emerge dalle anticipazioni della registrazione di ieri del dating show condotto da Maria De Filippi. Nello studio, la tronista ha spiegato anche i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione che sembrerebbe affrettata ed impulsiva, ma in realtà è molto ragionata. (Continua…)

Manuela Carriero lascia il trono di “Uomini e Donne”

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di “Uomini e Donne“, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso della registrazione c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Manuela Carriero ha deciso di lasciare definitivamente il trono. La ragazza era arrivata quasi alla fine del suo percorso, avendo solo due corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini. A quanto pare, però, la tronista ha deciso di lasciare il programma da sola senza scegliere nessuno dei due. Nello studio, Manuela ha spiegato anche per quale motivo ha preso questa decisione improvvisa e inaspettata. (Continua…)

Il motivo

Durante la registrazione di ieri pomeriggio di “Uomini e Donne”, Manuela Carriero ha spiegato di voler lasciare il trono perchè secondo lei i due corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini, sono più affezionati al contesto che a lei. In studio sicuramente ci sarà stata la replica dei due corteggiatori, che vedremo solo nella puntata in onda nei prossimi giorni su Canale 5. Inutile dire che la decisione della tronista ha spiazzato tutti. Siamo sicuri che anche i telespettatori resteranno a bocca aperta. (Continua…)

Chi è Manuela Carriero

Manuela Carriero è divenuta famosa in seguito alla partecipazione a “Temptation Island”. La giovane partecipò al programma insieme all’allora fidanzato Stefano Sirena. I due non uscirono insieme dal programma, al contrario iniziarono una frequentazione con i rispettivi tentatori. Manuela è stata fidanzata con il tentatore Luciano Punzo per un bel po’ di tempo. Poco prima di partecipare a “Uomini e Donne”, però, i due si sono lasciati. La Carriero ha deciso così di accettare la proposta di Maria De Filippi, ma anche in questo caso non è riuscita a trovare l’uomo della sua vita.