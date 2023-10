Anche ieri, giovedì 19 ottobre 2023, Gemma Galgani è stata protagonista della puntata di Uomini e Donne. La dama torinese ha avuto un mancamento ed è dovuto intervenire il medico per farla riprendere. Gemma ha dovuto fare i conti con una verità che proprio non le è andata giù. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Andrea Giambruno finisce malissimo per lui: “Già fuori da Mediaset”

Leggi anche: Dayane Mello, lo scatto hot manda i fan in delirio

“Uomini e Donne”, malore improvviso per Gemma Galgani: cos’è successo

Nella puntata di giovedì 19 ottobre su Canale 5, la dama ha dovuto fare i conti con il rifiuto di Maurizio. Lui ha spiegato di non aver accettato un atteggiamento di Gemma. Durante una serata, lei gli avrebbe chiesto di baciarlo e di togliersi la camicia come penitenza per aver perso. Poi, per il mancato bacio, la Galgani avrebbe detto di volersi vendicare. “Questa è una cosa abnorme…E tu saresti umano? Saresti una persona umana? Sei disumano…Non permetterti di dire una cosa così. Non posso accettare una cosa del genere. È inaccettabile una cosa del genere. Vergognoso!”, ha detto Gemma infuriata. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Il calciatore di Serie A diventerà padre per la prima volta

Leggi anche: Andrea Giambruno “terrorizzato” per i fuorionda di “Striscia la notizia”

Gemma ha un mancamento in diretta Tv

Tina Cipollari è intervenuta e ha criticato entrambi. Lui per essersi comportato da “farabutto”. Lei per aver cercato un uomo del genere. Troppo da sopportare per la Galgani, che ha avuto un mancamento. Tina ha subito chiamato il medico e ha fatto stendere la dama. “Vieni sul divano, sdraiati, tieni i piedi alti. Mettiti qua sdraiata…Non pensare a niente. Stai per svenire. Stai avendo un malore”. Dopo qualche minuto Gemma è tornata in studio, pronta ad andare avanti dopo l’ennesima batosta sentimentale. (Continua dopo le foto)

Maurizio non piace a Tina e a Gianni

Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono convinti che Maurizio si stia approfittando di Gemma per avere visibilità. Il cavaliere, secondo gli opinionisti, avrebbe dimostrato in più occasioni di non essere interessato alla dama. “Ti sei trovato per caso nella conoscenza di questa donna. Poi sei andato avanti per i tuoi scopi, hai visto anche un tornaconto perché l’hai sfruttata – lo ha accusato la Cipollari -. Io credo che tu non abbia nessun interesse per lei e sai che non lo avrai mai. Gemma non ti ha chiesto di sposarla, ma ti ha chiesto un bacio e tu l’hai allontanata e questo vuol dire che non c’è proprio nessun tipo di attrazione e di interesse”. Maurizio ha provato a giustificarsi spiegando di trovare estremi i comportamenti di Gemma. “Quando io mi trovo in una stanza e mi sento di dover uscire da questa stanza e poi vedo la sua disperazione…”, ha raccontato. Ma Tina non ci sta. “Vorrei vedere se ti ritrovassi in una stanza con una ventenne se scappavi”.