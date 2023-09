“Uomini e Donne”, fuori la verità sulla famiglia del nuovo tronista Brando: è gente super famosa

Da lunedì 11 settembre 2023 è iniziata su Canale 5 la nuova stagione di Uomini e Donne. Tra i protagonisti dello show c’è anche Brando, il nuovo tronista scelto da Maria De Filippi insieme a Cristian e Manuela. E proprio sul primo è stata fatta una scoperta molto importante dai telespettatori, infatti grazie anche a quanto raccontato dal giovane, è emerso che lui abbia dei parenti decisamente famosi. In queste ore, dopo attente ricerche sul web, sono saltati fuori anche i nomi e cognomi di questi personaggi. Ecco chi fa parte della sua famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

Uomini e Donne, nuovo tronista Brando: ecco la sua famiglia

In queste ore è venuta fuori tutta la verità su Brando, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo avrebbe dei parenti noti a tutti. Come riportato dai siti Lanostratv e Tutto.Tv, Brando sarebbe il nipote di Gianni Ephrikian, che è un grande direttore d’orchestra. Invece la sua prozia sarebbe Laura Efrikian, ex moglie del famosissimo cantante Gianni Morandi. Lei è quindi la sorella del direttore d’orchestra. Per quanto concerne la madre e il padre del tronista di UeD, loro sono sconosciuti al mondo dello spettacolo. Staremo a vedere se questo argomento sarà tirato in ballo in studio. Si era vociferato che Brando avesse mentito alla redazione di UeD perché sarebbe ancora fidanzato con una ragazza di nome Alice. La giovane però sembra aver smentito tutto: “Abbiamo avuto sempre un rapporto di amicizia, abbiamo condiviso un alloggio per motivi di lavoro”. (Continua a leggere dopo la foto)

Dov vedere il programma

Uomini e Donne è un programma televisivo in onda su Canale 5 in orario pomeridiano. Le repliche sono disponibili anche su La5. I suoi contenuti sono accessibili gratuitamente in diretta streaming e on demand su Mediaset Play e su Witty tv. La trasmissione in questione, considerata uno dei capisaldi della proposta di Mediaset, è frutto di un’idea di Maria de Filippi e ha iniziato ad andare in onda nel 1996.