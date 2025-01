“Uomini e Donne”, Martina svela la scelta a sorpresa: con chi uscirà – Martina De Ioannon ha spoilerato la scelta di “Uomini e donne”? Secondo molti fan del programma di Canale 5 sì: in tanti hanno notato un video in cui la ragazza parla dell’imminente scelta, ossia del giovane con cui lei uscirà dal dating show Mediaset e secondo alcuni avrebbe fatto chiaramente capire su chi è caduta la sua preferenza. Ciro o Gianmarco dunque? In attesa di saperne di più, il filmato in questione è diventato virale. (continua a leggere dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Martina De Ioannon spoilera la scelta? Il video

Secondo il pensiero di alcuni fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi, Martina De Ioannon avrebbe spoilerato la sua scelta a Uomini e Donne. Ma perché diversi fan ne sono convinti? Tutto è iniziato quando sui canali ufficiali del dating show è stato pubblicato un video in cui la tronista si sfoga nel post puntata e parla dei suoi corteggiatori. (continua a leggere dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Martina De Ioannon spoilera la scelta? Cosa ha confessato

Il percorso della tronista romana è stato uno dei più seguiti degli ultimi anni, visto il forte legame che ha instaurato sia con Ciro Solimeno che Gianmarco Steri. Oggi, 13 gennaio, verrà registrata la puntata in cui si saprà finalmente chi è la sua scelta ma, nel frattempo, l’ex di Temptation Island potrebbe aver fatto uno spoiler su quello che succederà. La ragazza, come dicevamo, ha fatto alcune dichiarazioni che lascerebbero pensare che la sua scelta sia orientata verso un corteggiatore.

