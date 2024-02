Il percorso di Brando a Uomini e Donne sta per concludersi. Il tronista tra qualche settimana dovrà fare la sua scelta e decidere chi tra Beatriz o Raffaella è la ragazza che, secondo lui, gli starà accanto per tanto tempo (si spera). Proprio nelle giornate di oggi, 19 e domani 20 febbraio, la puntata verrà registrata. Stando a quello che sappiamo, potremmo già fare un pronostico su chi il ragazzo punterà il dito.

Leggi anche: Kate, il principe William rompe il silenzio e crolla

Leggi anche: “Grande Fratello”, momento imbarazzante per Sergio: come l’hanno beccato le telecamere

Brando, chi sceglierà tra Beatriz e Raffaella?

Brando è un ragazzo di 22 anni che ha conquistato il pubblico per la sua sensibilità. Il suo percorso all’interno del programma è stato molto apprezzato dal pubblico data la spiccata maturità del giovane. Con le ragazza ha instaurato rapporti profondi e sinceri. Fin da subito ha trovato un certo feeling con Beatriz, 25 anni di Milano, Brando è molto attratto da lei ma le sue reazioni non lo rassicurano e non gli piacciono e spesso i due si sono trovati in disaccordo.

Nel frattempo è arrivata anche Raffaella, 25 anni di Napoli. Tra i due si è innescata subito una bella intesa pur non essendo il prototipo di donna del tronista. Dopo qualche eterna, Brando l’ha eliminata, ma poco dopo è tronato sui suoi passi e oggi è una delle sue preferite. Entrambe in un modo o nell’altro hanno conquistato il cuore del ragazzo, ma solo una uscirà dal programma mano a mano con lui. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, i gieffini con Beatrice Luzzi: svelata la «strategia del branco»

La scelta di Brando

Non manca molto, il momento per la scelta di Brando si avvicina. Il pubblico è spaccato a metà, tra chi lo vede in coppia con Raffaella, bella, decisa e approvata anche da Tina, chi invece, non può fare a meno di notare la grande attrazione fisica e mentale che ha per Beatriz, nonostante i continui battibecchi. Di questo tempo che passa sono stanche anche le ragazze, che chiedono al tronista di fare la sua scelta.

Per la sua ultima esterna a disposizione, Brando ha raggiunto Raffaella a Napoli. I due sono sembrati sempre più vicini, ma la corteggiatrice ha ammesso di non essere più disposta ad aspettare la scelta: “Non ce la faccio più vederti con un’altra persona. Farò di tutto per portarti fuori da qua“. Ascoltando queste parole, Brando ha sorriso e pare che nel suo sguardo ci fosse la medesima voglia di continuare la storia in privato. Entrata tra gli applausi dello studio, Raffaella ha forse conquistato definitivamente il cuore del tronista che, riguardo la scelta, ha ammesso: “Ci siamo“