Home | “Grande Fratello”, momento imbarazzante per Sergio: come l’hanno beccato le telecamere

Questa sera torna l’appuntamento settimanale con il Grande Fratello. Uno tra Beatrice, Stefano, Grecia e Sergio abbandonerà la casa. Proprio quest’ultimo, qualche giorno fa si è reso protagonista di un momento imbarazzante e gli autori non hanno potuto fare a meno di applicare una censura. Vediamo cosa è successo che ha scatenato anche un dibattito social.

Momento imbarazzante per Sergio

La casa del Grande Fratello si sa, è nota per spiare i concorrenti in ogni momento ed in ogni angolo della casa, anche se dalle 2 di notte la diretta tv viene interrotta, le telecamere sono comunque accese. Parecchi gieffini sono chiusi nella casa da oltre 5 mesi, mentre qualcuno sfiora a malapena il secondo mese, come Sergio D’Ottavi, entrato nella casa il 23 dicembre insieme a Stefano Miele. Per il surfista non deve essere facile “l’astinenza” e pare sia stato beccato mentre stava praticando un atto di autoerotismo nella sua camera. Quando la regia, che naturalmente è “online” 24 ore su 24, si è accorta della scena ha cercato di rimediare staccando l’inquadratura. (continua dopo la foto)

Sergio censurato in un momento imbarazzante

A lanciare l’indiscrezione sul momento bollente di Sergio al GF è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione da parte di una fan che, a quanto pare, lavora dietro le quinte del reality più spiato d’Italia. “Stanotte sotto le coperte Sergio stava facendo un solitario ed è stato scoperto perché lo faceva nel sonno e faceva strani versi. Ovviamente la diretta è stata staccata. Comunque non è il primo ti posso dire per esperienza che lavoro dietro la camera sono anni che accade“

Sui social pareri discordanti in quanto c’è chi pensa che non sia il caso spifferare una cosa così intima. Altri invece capiscono che l’astinenza sessuale si deve -in qualche modo- attenuare. Questo argomento, siamo certi, non verrà trattato nel corso della diretta di questa sera.