“Uomini e donne”, è già finita tra Alessandro e Cristina: cos’è successo

Nella puntata di ieri di “Uomini e Donne“, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta hanno annunciato la fine della loro frequentazione. La loro conoscenza, che era stata molto chiacchierata nello studio di “Uomini e Donne”, è durata veramente poco. I due protagonisti del dating show sono tornati a sedersi nel parterre e sono nuovamente alla ricerca dell’anima gemella. (Continua…)

“Uomini e Donne”, è finita tra Alessandro e Cristina

Nella puntata di ieri del dating show di Maria De Filippi si sono seduti al centro dello studio Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. La loro frequentazione era stata molto discussa nello studio di “Uomini e Donne”. Molti di voi ricorderanno che lui è stato il fidanzato di Ida Platano, attuale tronista del programma. Cristina, invece, è una delle nuove dame del programma di Canale 5. La loro frequentazione, però, è durata veramente poco: ieri i due hanno annunciato di aver chiuso definitivamente. (Continua…)

Cos’è successo

Ieri, nello studio di “Uomini e Donne”, Cristina ha dichiarato di essere molto delusa, sia dal comportamento di Roberta, che era una delle poche “colleghe” del parterre che stimava. Roberta, infatti, le ha dato della falsa dopo la vicenda con Alessandro e lei non l’ha affatto digerito. Cristina, però, è rimasta ferita anche da Alessandro, che è letteralmente sparito, Cristina ha dunque chiesto un chiarimento e Alessandro ha ammesso di non avere più le “farfalle nello stomaco” delle prime uscite dopo il caos degli ultimi tempi. A quel punto alla dama non è rimasto che chiudere la frequentazione e tornare al suo posto. (Continua…)

Scontro tra Ida e Alessandro

Dopo quanto successo tra Alessandro e Cristina, non poteva mancare il commento di Ida Platano, che ovviamente ha criticato il suo ex fidanzato. Alessandro a quel punto si è arrabbiato ed ha esclamato: “Tu non devi commentare le mie cose, pensa ai tuoi corteggiatori. Io non ho mai detto niente su una tua esterna”. La tronista ha replicato: “Siccome io e te non siamo più niente, ti devi rivolgere a me in modo rispettoso. Io parlo finché ho voglia di dire la mia”.