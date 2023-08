Gianluca Scamacca è un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’ufficialità è arrivata in giornata dopo le visite mediche del giocatore e le firme sul contratto. Il West Ham incassa 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Scamacca è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Scamacca è arrivato a Bergamo sorridente, accolto da un nutrito gruppo di tifosi nerazzurri. Hojlund appartiene già al passato, ora l’Atalanta riparte da un attaccante che nel Sassuolo aveva mostrato grande potenziale a tal punto da essere paragonato a Ibrahimovic (modello a cui lo stesso ragazzo ha dichiarato di ispirarsi). Poi un anno in salita al West Ham, coronato però dalla vittoria in Conference League contro la Fiorentina. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gianluca Scamacca in campo contro il Borehamwood in amichevole (Photo by Marc Atkins/Getty Images)

Gasp prova a rilanciarlo

Lo stesso giocatore ha ammesso di aver scelto Bergamo grazie a Gasperini: “Mi ha detto che ho qualità nascoste che però lui vede, è la cosa che mi ha colpito di più. Direttore e mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividono le mie stesse idee”. Insomma il tecnico avrà ancora una volta la missione di recuperare un giocatore giovane, ma che non ha ancora espresso il proprio potenziale. In questo il mister è uno dei migliori e potrebbe far crescere molto Scamacca, missione molto utile anche in ottica Nazionale. Lo stesso potrebbe accadere anche con De Ketelaere, che arriverà alla Dea in prestito con diritto di riscatto.

