Giornata di presentazione per il Milan che oggi ha accolto ufficialmente Noah Okafor, presentatosi in conferenza stampa in quel di Milanello: “Siamo una squadra forte, mi aspetto una grande stagione” ha detto l’attaccante prelevato dal Salisburgo che però non ha rivelato troppo riguardo alla sua posizione in campo “Sceglierà Pioli”. In verità Okafor è stato acquistato da Furlani, Moncada e D’Ottavio per essere il numero 9 del Milan nella prossima stagione ‘staffettando’ con il 36enne Olivier Giroud che, a differenza della passata annata, avrà bisogno di rifiatare di più.

Per quanto concerne il mercato in uscita invece il Milan sta per definire il passaggio ufficiale di Charles De Ketelaere all’Atalanta: accordo raggiunto con la Dea sulla base del prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto da 23 milioni, niente “recompra” per i rossoneri che hanno dunque deciso di lasciare totalmente in mano ai dirigenti bergamaschi il destino dell’ex Bruges. La svolta nella trattativa è arrivata nella giornata di ieri con l’assenso di De Ketelaere al trasferimento a Bergamo, che avverrà nei prossimi giorni con le consuete visite mediche. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Noah Okafor esulta abbracciato dai compagni per il gol segnato contro il Milan in Champions League

Milanello, Pioli ritrova la rosa quasi al completo

Rientrati dalla tournée americana, oggi il Milan è tornato ad allenarsi in Italia tra le mura di Milanello: rosa quasi al completo di Pioli che per la prima volta abbraccia gli ultimi arrivati Chukuwueze e Musah, non partiti per la volta degli States. Mancano all’appello solo i due infortunati Davide Calabria e Junior Messias, quest’ultimo destinato a lasciare il Milan nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il capitano Calabria invece il ritorno a disposizione dovrebbe essere giovedì 10 agosto all’indomani della prossima gara amichevole contro il Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.