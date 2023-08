Musah è il nuovo acquisto del Milan. Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo dell’americano che si andrà ad unire agli altri colpi del duo formato da Furlani e Moncada. Dopo Pulisic, è il secondo nazionale statunitense a far parte del gruppo di Stefano Pioli.

Arriva l’annuncio ufficiale

Yunus Musah è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista dopo le visite mediche è passato da Casa Milan per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al giugno del 2028. Accordo trovato con il Valencia dopo un lungo tira e molla per tutto il mese di luglio. L’americano, che al Milan ritroverà il compagno di Nazionale Pulisic, indosserà la maglia numero 80. Pioli è pronto ad accogliere il rinforzo tanto richiesto per rafforzare la linea mediana rossonera. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Conferenza stampa di presentazione di Christian Pulisic. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Un Milan all’americana

RedBird sta puntando molto sul marketing negli USA, anche grazie alla campagna acquisti e alla tournée negli States. L’arrivo di Musah però potrebbe portare anche a qualche cessione a centrocampo, dove Krunic ha chiesto di partire, chiuso dagli arrivi di Reijnders, Loftus-Cheek e dello stesso ex Valencia. I rossoneri ora devono monetizzare, puntando a sfoltire la rosa per provare a chiudere la campagna acquisti con un bilancio non troppo in negativo.

