Il Milan scopre Romero e Pioli già studia dove collocarlo

Luka Romero ha fornito una prestazione molto positiva nelle amichevole, realizzando anche un gran gol da fuori area contro il Real Madrid. Stefano Pioli sta apprezzando l’impegno del ragazzo e studia una soluzione tattica per inserirlo nel suo Milan.

Romero in rampa di lancio

Luka Romero è stato acquistato inizialmente per rafforzare il Milan Primavera ed solo successivamente testarlo per il salto di qualità. In realtà in questo pre stagione il ragazzo sta andando ben oltre le aspettative, dimostrando personalità e preparazione buona. Contro il Real Madrid è stato uno dei migliori in campo, sfoderando un gran gol all’incrocio da fuori area per il temporaneo due a zero. Anche contro la Juventus, pur giocando solo uno spezzone, si è fatto vedere in un paio di spunti, sfiorando il gol con una giocata di punta da campione affermato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’undici scelto da Stefano Pioli per la sfida amichevole tra Milan e Real Madrid in scena a Pasadena (Getty Images)

Dove può giocare Romero

Stefano Pioli sta prendendo in considerazione non solo di tenerlo in prima squadra, ma anche dove potrebbe giocare nello schema tattico rossonero. L’attacco a tre sembra escludere l’argentino, ma il ragazzo ha dato piena disponibilità anche ad adattarsi a destra. Tuttavia su quella fascia ci sono già Pulisic e Chukwueze, oltre a Saelemaekers e Messia (però prossimi all’addio). Più facile integrare l’ex Lazio nei tre di centrocampo per sfruttare le sue doti di strappo che hanno già impressionato con l’Argentina U20.

