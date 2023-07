Home » Milan, adesso le cessioni: in uscita Gabbia e Ballo-Touré

Dopo aver piazzato una serie di colpi scoppiettanti in entrata, adesso il Milan vuole concentrarsi (anche) sulle cessioni: sono vicinissimi all’addio sia Gabbia che Ballo-Touré. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Juventus, Giuntoli: “Lukaku? Non c’è nulla. Vlahovic può partire”

Leggi anche: Sondaggio City per Kvaratskhelia: secco no del Napoli

Matteo Gabbia durante il riscaldamento prima di Milan-Inter. (Photo by Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Dopo una serie di colpi scoppiettanti nella campagna acquisti, il Milan deve ora concentrarsi sul mercato delle cessioni. Uno dei giocatori che sembra prossimo a lasciare la squadra è Ballo-Touré, il quale non è partito con il resto della squadra per la tournée americana e sembra essere vicino all’addio.

Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, c’è un grande ottimismo riguardo al trasferimento del terzino senegalese al Fulham. Il club inglese si è mostrato interessato ad acquistare definitivamente il giocatore per una cifra intorno ai 4 milioni di euro, e sembra che si abbia fiducia di chiudere l’affare lunedì. Tuttavia, sullo sfondo, c’è anche un’offerta del Bologna che sarebbe interessato a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Saluta anche Gabbia

Matteo Gabbia è prossimo a trasferirsi al Villarreal. Il Milan e il club spagnolo hanno raggiunto un accordo per il prestito secco del difensore centrale, che è ora pronto a lasciare il ritiro della squadra negli Stati Uniti per completare il trasferimento. Dopo un’intensa campagna acquisti, ora Furlani e Moncada stanno lavorando rapidamente per ridimensionare la rosa del Milan attraverso le cessioni.